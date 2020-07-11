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Terazi – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 11, 2020
Terazi – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
13 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. Ev ve iş arasındaki dengeyi bu hafta iyi kurmanız gerekebilir. Her iki alandan veya en azından birinde krizler yaşanabilir, değişimler meydana gelebilir.

Özellikle dışarıdan gelecek olan yeni fikirlere ve tavsiyelere bu hafta daha çok kulak verin, çıkış kapınız olabilirler. Başka insanların fikirlerine de yaşamınızda yer verin. Değişimlere, değişik, farklı şeylere yaşamınızda yer açın. İş hayatınızda, mesleki anlamda ciddi krizler deneyimleyebilirsiniz. Ya da sizin kontrolünüz dışında değişimler meydana gelebilir, yöneticileriniz değişebilir. Patronlarla ilişki dengenizi dikkatli kurmalı, güç çekişmelerine girmemelisiniz. İş yerinde patronlar, evde baba veya eşinizle takıntılı tartışmalardan uzak durun. Fakat evinizde değişimler yapmak, bir şeyleri kırıp döküp yeniden yapılandırmak için de harika bir hafta.

Burç Yorumları

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