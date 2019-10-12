Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Terazi – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ekim 12, 2019
Terazi – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu
14 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Ev, yuva ve aile ile ilgili bir takım konularda aşılması gereken bir engele işaret etmekte. Aile büyükleri ile ilişkilere dikkat etmekte yarar var.

Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, işin içinde renkler, sanat, dans, müzik gibi konuların olduğu işlere çekilebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda ise bu dönem kendinize çeki düzen vermeniz, özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Bu hafta sağlığınız bir parça hassas olabilir bu hafta veya iş yoğunluğundan dolayı kendinize çok fazla bakmıyor olabilirsiniz. Özellikle, alerjiler, zehirlenmelere karşı dikkatli olmanızda yarar var.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Sakinleşme ve yavaşlama zamanı!
Koç burcunda T-Kareli Dolunay’ın dünya ve Türkiye üzerindeki etkisi
Dolunay Koç burcunda: Sabrın sonu selamet!