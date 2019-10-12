Terazi – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Ev, yuva ve aile ile ilgili bir takım konularda aşılması gereken bir engele işaret etmekte. Aile büyükleri ile ilişkilere dikkat etmekte yarar var.

Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, işin içinde renkler, sanat, dans, müzik gibi konuların olduğu işlere çekilebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda ise bu dönem kendinize çeki düzen vermeniz, özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Bu hafta sağlığınız bir parça hassas olabilir bu hafta veya iş yoğunluğundan dolayı kendinize çok fazla bakmıyor olabilirsiniz. Özellikle, alerjiler, zehirlenmelere karşı dikkatli olmanızda yarar var.