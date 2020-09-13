Terazi – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay 12.evinizde meydana geliyor, korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda.

Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir vb. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir. Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. Ev eşrafından, ev arkadaşınızdan, ailenizden bazı fikirsel anlamda destekler alabilirsiniz, geçmişe ait bir takım konular yeniden gün yüzüne gelebilir ve konuşmanız üzerinden geçmeniz gerekebilir. Ya da ailenizden finansal anlamda bir destek alabilir, evinizde bir takım değişiklikler yapmak için belki de kredi-borç para arayışına girebilirsiniz.