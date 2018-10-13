Terazi – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Önce sağlık diyoruz! Özellikle tansiyonunuza bu hafta dikkat. İş yerinizde, çalışma ortamınızda gereksiz sinirlenmeler, kibir, ukalalık yüzünden birlikte çalıştığınız kimselerle dalaşmamaya özen gösterin. İş ortamınız bu hafta ekstra gergin olabilir. İşinize gerekli, gereksiz çok karışılabilir ve bu sizin dengenizi bozabilir.

Bu hafta özellikle birlikte çalıştığınız kimselerle daha çok papaz olmaya işaret etmekte, ego çatışmaları söz konusu olabilir. Tüm iletişim kanalları ile sorunlu bir iletişim kurabilirsiniz. Bu haftanın ana teması aslında sizlerin iletişim olacak. Kullandığınız cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler…vs sizi yarı yolda bırakabilir. Yol demişken, bu hafta araç kullanan arkadaşlar daha dikkatli olsunlar, gereksiz agresyondan, tartışmalardan kaçınsınlar trafikte. Merkür/Neptün etkileşimi ile kendinizi daha yaratıcı hissedebilir, işin içinde renkler, sanat, dans, müzik,..vb konuların olduğu işlere çekilebilirsiniz. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda ise bu dönem kendinize çeki düzen vermeniz, özellikle beslenmenize dikkat etmeniz gerekebilir. Sağlığınız bir parça hassas olabilir bu hafta veya iş yoğunluğundan dolayı kendinize çok fazla bakmıyor olabilirsiniz. Özellikle alerjiler, zehirlenmelere karşı dikkatli olmanızda yarar var.