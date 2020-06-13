Terazi – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da ise 0. derece yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. İş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır.

İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, işiyle ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fakat Merkür'ün de geri hareket ettiğini unutmamak gerek. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. İş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalısınız. Üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir. İşinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalı, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de bu sürecin en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.