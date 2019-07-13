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Terazi – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Temmuz 13, 2019
Terazi – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
15 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu artık çözüme kavuşabilir.

Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak, satmak veya kiralamak için de harika bir hafta olacak. Ama Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve atacağınız imzalarda dikkatli olun. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İş ve kariyer konusunda özellikle kadın figürlerle anlaşmak, iletişim kurmak oldukça zor olabilir. Bu hafta iş anlamında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kariyerinizde fazla katı, duygusuz tavırlar sizi duruma sokabilir. Esnek olabilmeyi öğrenmelisiniz. Venüs/Plüton etkileşimi ile iş ve kariyer anlamında ani gelişen durumlar söz konusu olabilir. Eğer aklınızı kullanabilirseniz bu hafta iş ile ilgili bir krizi kendi yararınıza dönüştürebilir, karlı çıkabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yılın ikinci Ay Tutulması Oğlak burcunda!
Oğlak burcunda Plütonik parçalı Ay Tutulması
Sinirler oldukça hassas