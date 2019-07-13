Terazi – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu artık çözüme kavuşabilir.

Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak, satmak veya kiralamak için de harika bir hafta olacak. Ama Merkür'ün geri harekette olduğunu unutmayın ve atacağınız imzalarda dikkatli olun. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İş ve kariyer konusunda özellikle kadın figürlerle anlaşmak, iletişim kurmak oldukça zor olabilir. Bu hafta iş anlamında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kariyerinizde fazla katı, duygusuz tavırlar sizi duruma sokabilir. Esnek olabilmeyi öğrenmelisiniz. Venüs/Plüton etkileşimi ile iş ve kariyer anlamında ani gelişen durumlar söz konusu olabilir. Eğer aklınızı kullanabilirseniz bu hafta iş ile ilgili bir krizi kendi yararınıza dönüştürebilir, karlı çıkabilirsiniz.