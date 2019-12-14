Terazi – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz. Yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler.

Venüs’ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz, bu yüzden de minik arızalar çıkabilir flört edebileceğiniz kişilerle. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. İletişim ve seyahat gerektiren konularda minik problemlerle uğraşmanıza sebebiyet verebilir, özellikle kullandığınız cep telefonu, tabletler, bilgisayarlarla ilgili minik bir takım arızalar çıkartabilirler. Seyahatlerde zamanlama ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. İş ve çalışma ortamınızda birlikte çalıştığınız kişilerle iletişimde aksaklıklar ortaya çıkabilir.