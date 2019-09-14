Terazi – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de bunu aslında pek sevmedim, çünkü bu etkileşim büyük güçlü kötü düşmanlarla çarpışmaya işaret etmekte. Arkanızdan birileri kirli bir takım oyunlar oynuyor olabilir ve bunları deşifre etmeniz gerekebilir. Veya bu etki aileniz içinden bir bireyin acil sağlık sorunlarına da işaret edebilir.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu etkiyi daha çok hayatınızda kardeşler, iletişim, sağlık, günlük işler ile ilgili olacaktır. Kendinizi günlük işlerinizi hallederken nasıl ifade ettiğinize dikkat edin. İletişim kanallarını karıştırmayın, kime neyi nasıl gönderdiğinize dikkat edin. Hatlar, konuşmalar veya gönderiler karışmasın. Komşularınız veya kardeşleriniz ya da varsa çalışanlarınız hayal kırıklığı yaşatabilirler. Fikir ve projelerinizi dikkatli organize edin. Kendi işinizi yapıyorsanız parasız iş yapmayın, olabildiğince peşin çalışmanızda fayda var. Eğer birini işe alacaksanız, onu dikkatli araştırmanızda fayda var. İş konusunda kime ne sorumluluk verdiğinize dikkat edin, işinizin takibini iyi yapın.