Terazi – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok sağlık ve iş konuları üzerine çalışabilecek. Yeni iş üretmek, iş arkadaşlarınıza sürekli tavsiyeler vermek, sağlıkla ilgili konular üzerine araştırmalar yapmak bu dönemin etkileri arasında yer almaktadır. Merkür etkisi ile yeni iş başvuruları da yapmayı düşünebilirsiniz.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler, ortaklıklar ve partneriniz olacaktır. Yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir, imzalar atabilir, evlilik teklifi gelebilir, nişan gibi işlere girişebilir, ya da yaşamınızda biri yok ise birileri ile tanıştırılabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmeniz bu bir aylık süreçte zor olacaktır, ve umduğunuz tüm destekleri de istediğiniz anda bulabileceksiniz. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta sürdürecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

5. evinizde ilerleyecek olan Satürn, öncelikle sizleri aşkla ilgili konularda bir dizi sınava tabii tutacak ve dersler almanızı sağlayacak, bakalım yalnız olanlar gerçekten bir aşkı hak ediyorlar mı bunu anlayacaklar. Satürn'ün bu transitinde sizden yaşça büyük olgun kişilerle flörtler etmeye başlayabilirsiniz. Ve evli olanlar, işte Satürn size çocuklar alanında sorumluluklarınızı arttırmaya başlayabilir! Onlarla daha fazla ilgilenmeniz, onlar için çok daha fazla masraf yapmanız gerekebilir. Bazılarınız ise çocuk sahibi olarak bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu dönem aşkta bereketin kaçtığı dönemdir, bir türlü istediğiniz aşkı bulamazsınız, nerede arıza, nerede problemli insan varsa arıza mıknatısı gibi yaşamınıza çektiğiniz dönem olabilecektir. Bir ilişki başladı mı, bitti mi bir türlü, anlayamazsınız. Eğer hamile kalacaksanız da lütfen dikkat edin, düşüklere karşı özelikle. Bu süreçte özellikle babanızın finansal durumunda ciddi krizler oluşabilir. Riskli işlerden, yatırımlardan, paranızı büyük risklere yatırmaktan kaçının, kaybedip sonra depresyonun eşiğinde gezmeyin, dikkat edin. Bu süreçte özellikle midenize, ciğerlerinize ve kalbinize lütfen çok dikkat edin. Yaşam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden, arkadaşlıklarınızdan soğuyabilirsiniz, hayata daha sert, katı ve kurallı bir penceren bakabilirsiniz. Bazılarını organizasyon, eğlence sektörü ile ilgili konulara yönelebilirler, kazançlarınız buradan almak isteyebilirler ama işler sandığınız kadar da hızlı gitmeyecektir. Eğer çocuğunuz varsa onu yurt dışı eğitimine gönderme konusunda yükler ve sorumluluklar altına girebilirsiniz. Aşk konusunda duyguları özgürce ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Çok sevdiğiniz bir hobiniz varsa, bu konuda zamanla profesyonelleşebilir, bir mesleğe dönüştürebilirsiniz.