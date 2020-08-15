Terazi – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızın öne çıkacağı konular dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler gibi konular olacaktır.

Bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplara, kulüplere ya da STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aleti alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim hayatınızda biraz geri planda kalabilir ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır. Hayatı sorgulayabilir, hangi yöne doğru gideceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun olası en iyi yanı gelecekle ilgili bir takım planlar yapmaktır aslında, hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınıza dair planlar yapmaktır. Düşündüklerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilir, çekinebilirsiniz. Fakat bunu yapmazsanız kazanan siz olursunuz. Bilinçaltı, rüyalar, psikoloji gibi konuları araştırabilir, okuyabilirsiniz. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak bu. Kendinizi çok da fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz bu süreçte.