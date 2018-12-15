Terazi – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konular gündemde olacak. Organize olmanız sayesinde işlerinizi çok daha kolay bitirebileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden ve hizmet aldığınız yerlerden rahatça destek görebileceksiniz.

Yeni işler, yeni projeler, yeni iş teklifleri ortaya çıkabilir. Güneş/Uranüs etkileşimi ile de sürpriz bir ortak iş teklifi gelebilir, beklemediğiniz kimselerden sürpriz destekler alabilirsiniz. Bu haftanızın odak konusu para olacak, ama kazançlarınızı arttırıcı nitelikte olacak bu. Ya da hesapta olmayan bir yolculuğa çıkmanız gerekebilir. Venüs/Neptün etkileşimi ile iş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınız kullanabileceğiniz işlere veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzu yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz. Free lance olarak çalışıyorsanız eğer bu hafta oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek sizler için.