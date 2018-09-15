Terazi – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir.

Bir check-uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altında da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Öncelikle özel hayatınız, aşk hayatınızla ilgili stresli durumlara hazır olun. Aniden ortaya çıkan kavgalar, tartışmalar yüzünden ayrılıklar ve kopmalar söz konusu olabilir. Bu aralar alacağınız yatırımla ilgili tüyoları dikkatle analiz edin, hatta bana sorarsanız yatırımlar için pek de öyle uygun bir dönemde değilsiniz. Nereden baksanız 1 ay kadar beklemekte fayda var. Kredilerinizi, borçlarınızı yapılandırmanın yolunu bulmakta fayda var. Çocuklarınızla ilgili de stresli durumlar meydana gelebilir, çocuğunuzla tartışmayın veya kavga etmeyin, sakin olmaya bakın!