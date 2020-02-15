Terazi – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir.

Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, özgeçmişinizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görünüm olacak. Beklenmedik, aniden ortaya çıkan sürpriz bir ödeme, borç, finansal bir krize işaret edebilir. Veya para konuları yüzünden birileri ile sağlam bir tartışma içine girmeniz gerekebilir. Bankacınız ya da muhasebecinizin yaptığı bir hatadan dolayı faturası size ağır bir şekilde çıkabilir de. Kısacası maddi olarak kontroller sizde pek olmayabilir bu dönemde. Enerjinizi krediler, borçlar, ev, aile, yaşamınızı düzene sokma ile ilgili konulara kanalize edebilirsiniz. Ev almak, satmak, toprak, arsa gibi işlerle ilgilenmek, olası sorunları çözmek için uygun bir hafta. Hafta boyunca belki de dostlarınızın, arkadaşlarınızın yönlendirmesi ile parasal bir konuda korkusuzca risk alabileceksiniz. Sizi saran korkularınız, endişeleriniz her ne varsa onların üstesinden de rahatlıkla gelebileceksiniz.