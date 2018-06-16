Terazi – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular kendinizi gösterebileceğiniz konular iş ve kariyerinize ilişkin konular olacaktır. İş arayanlar, terfi etmek isteyenler, işini değiştirmek isteyenler bu bir aylık zamanı çok iyi kullanmanız gerekiyor.

İş ve kariyerinize ilişkin konularda istek ve arzularınıza çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Parasal anlamda size kazanç sağlayacak anlaşmalar yapabilir, maddi koşulları daha iyi olan bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz. İş geliştirebilir, işinizi büyütebilir, işinize çok yarayacak yeni yardımcılar alabilir, iş konusunda özellikle kuracağınız sağlıklı iletişim ile krizleri rahatlıkla fırsata dönüştürebileceksiniz.