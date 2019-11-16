Terazi – 18 Kasım Haftalık Burç Yorumu

18 Kasım haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Akrep burcuna geçiş yapacak ve 3 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü ve kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanlar kazançlar, para, finansal konularla ilgili olacaktır. Mars en güçlü konumda, zarar değil yarar olarak işleyecektir.

Paranızı daha etkin bir şekilde arttırmanın yollarını bulabilirsiniz. Evet dürüst olalım Mars adama harcatır ama para gelecek ki harcayacaksınız! Maddi olarak tuttuğunuzun elinde kaldığı değil, tuttuğunuzu koparttığınız bir dönemde olacaksınız. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir aylık periyotta odak noktanız yakın çevrenize ve kardeşlerle ilişkileriniz olabilecektir. Bu bir aylık dönemde bol bol seyahate çıkabilirsiniz. Tatil planları yapabilir, pasaport işleriniz varsa bunları halledebilir, vize konularını araştırabilirsiniz. Yine bu dönemde kişisel gelişim olabilir, ya da mesleki konularla ilgili olabilir yeni bir takım eğitimlere başlayabilir, seminerlere ve özel çalışmalara katılabilirsiniz. Bunlar yeteneklerinizi geliştirebilecek eğitimler de olabilir.