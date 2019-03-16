Terazi – 18 Mart Haftalık Burç Yorumu

18 Mart haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

20 Mart’ta Güneş'in de 7.evinize girmesi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler, ortaklıklar ve partneriniz olacaktır. Yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir, imzalar atabilir, evlilik teklifi gelebilir, nişan gibi işlere girişebilir ya da yaşamınızda biri yok ise birileri ile tanıştırılabilirsiniz.

Tek başınıza hareket etmeniz bu bir aylık süreçte zor olacaktır ve umduğunuz tüm destekleri de istediğiniz anda bulabileceksiniz. Bu hafta Mars ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm olacak. Finansal konular, ortaklaşa kazanımlar, miras, ödemeler, borçlar, alacak ve verecek konuları, krediler, burslar..vb konularla ilgili çözüme kavuşacak, ama stres yaratacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aşırı inatçı, sert, yıkıcı olmak yerine yapıcı adım atmanız bu hafta önem kazanacaktır. Aşırı hırs zarar verebilir. Kendinizi ifade ederken kullanacağınız kelimelerin sert, kırıcı olmamasına özen gösterin. Özellikle iş ile alakalı yazışmalarda ve iletişimde!

Bu hafta Terazi burcunda Şironyen Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat ortaklıklar, ilişkiler, anlaşmaları işleriniz, evliliği ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz, ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir, bir dil yarasına sebep olabilir.