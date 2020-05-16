Terazi – 18 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

18 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta İkizler burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat!

Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yeni Ay’a Mars'ın da sert bir etkisi olacak. Sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz. Özellikle ateşli rahatsızlıklara, ayaklarınıza, bağışıklık sisteminize, zehirlenmelere. İş ve çalışma koşullarında dağılmamaya, aynı anda birden çok işi yapmamaya özen gösterin. İş arkadaşlarınızla ya da müşterilerinizle aranızda olası gerginliklere karşı dikkatli olun. İş yaptığınız kişilerin talepleri sizin için çok gerçekçi olmasa bile dile getirirken yumuşak olmaya özen gösterin. Neptün ve Venüs’ün sert kombinasyonu özellikle uzak yerlerde ilişkisi olanlar için zorlayıcı olabilir. Hayal kırıklığı, yanlışlıklar yüzünden umduğunu bulmakta zorlanmalar da söz konusu olabilir.