Terazi – 19 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

19 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs, Başak burcuna geçiş yapıyor ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Daha içinize kapanabilir, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz.

İlişkisi olanlar gereksiz kıskançlıklar yüzünden kendilerini hırpalayabilirler. İlişkisi olmayanlar ise platonik aşklara yelken açabilirler. Sağlığınıza yine ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Özellikle bel bölgesi, bağırsaklar, mide bu dönemde hassas olabilir. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Fakat arkanızdan dönen bir takım oyunlar, dedikodular canınızı sıkabilir. Biliyorum içiniz karardı biraz ama keşke elimde olsa da, şu Venüs'ün yerini hemen değiştirebilsem. Fakat senaryo aslında bu kadar da kötü değil. Mesela bilinçaltı, psikoloji gibi konularda araştırmalar yapabilir, okuyabilirsiniz.

Rüyalarınız çok fazla ön plana çıkacak. Bu hafta Merkür ile Jüpiter arasında da harika bir etkileşim olacak. Ev, arsa, gayrimenkulle ilgili konularda kararlar, imza gerektiren konular olabilir. Bu hafta kendinize dönme, ruhsal anlamda kendinizi keşfetme, anlık farkındalıklar yakalama, varsa kötü alışkanlıklardan kurtulma zamanı! Spiritüel, mistik konulara karşı ilginiz daha da artabilir, okuyabilir, araştırabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.