Terazi – 19 Kasım Haftalık Burç Yorumu

19 Kasım haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş'in Yay burcuna geçişi ile başlıyoruz. Bir aylık periyotta odak noktanız yakın çevrenize ve kardeşlerle ilişkileriniz olabilecektir. Bu bir aylık dönemde bol bol seyahate çıkabilirsiniz. Tatil planları yapabilir, pasaport işleriniz varsa bunları halledebilir, vize konularını araştırabilirsiniz.

Yine bu dönemde kişisel gelişim olabilir ya da mesleki konularla ilgili olabilir yeni bir takım eğitimlere başlayabilir, seminerlere ve özel çalışmalara katılabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilecek eğitimlerde olabilir bunlar. Bu hafta İkizler burcunda Jüpiteryen bir Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Dolunay’da Jüpiter etkin olacak ve o da Mars ile zorlu bir görünümde olacak. İş ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha müsamahakar olmalı, onlara karşı daha sabırlı davranmalısınız. İş ortamınızda meydana gelebilecek olası sorunları daha da alevlendirecek davranışlardan kaçınmanız yerinde olacaktır. İş yerinde bu hafta kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin.