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Terazi – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

2 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 30, 2018
Terazi – 2 Temmuz Haftalık Burç Yorumu
2 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş/Neptün etkileşimi ile başlıyoruz. Güneş/Neptün etkileşimi ile iş ve çalışma ortamınızda size destek olacak kişilerle, yeni müşterilerle karşılaşmanız, yaratıcı esinlerinizi kullanmanız için size gerekli desteği sunacaktır.

Güneş ile Jüpiter arasında güzel bit etkileşim meydana gelecek. Hem parasal konular, kazançlar hem iş, yeni projeler, yeni müşteriler, iş sayesinde gelebilecek ödüller, övgüler, güzel gelişmelere işaret etmekte. Olası bu alanlarda problemleriniz var ise eğer bu hafta su gibi akacak işleriniz. Bu hafta kuracağınız kontaklar oldukça önem arz edecektir. Bu hafta atacağınız adımlar paranızı, kazançlarınızı olumlu anlamda etkileyecektir. Ya da eskiden para kazandıracak olması muhtemel bir işiniz olmadıysa bu hafta bu durum yeniden gündeme gelebilir ve bu sefer şeytanın bacağını kırabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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