Terazi – 20 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

20 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Balık burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor.

Bu yüzden sağlığa dikkat! Özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına… Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Bağışıklık sisteminiz çok kuvvetli olmayabilir, bu yüzden hafta boyunca kendinize çok dikkat etmenizde, sağlıklı beslenmenizde fayda var. Beslenmeden söz açılmışken, bu hafta vegan, vejeteryan ya da glütensiz beslenme gibi farklı bir metoda geçebilirsiniz. Hafta boyunca yapacağınız diyetten maksimum fayda sağlarsınız.