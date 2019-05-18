Terazi – 20 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

20 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 12 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişinin artacağı nokta bu tarihe kadar, yabancılarla ilişkiler, uzak akrabalar, hukuksal konular, tanıtım, inançlar, felsefi konular üzerine olacaktır. Bilgi, mevki, statü sahibi kişilerden fikirsel anlamda rahatlıkla destekler alabileceksiniz. Uzak yerlere birkaç günlük bir takım seyahatler gündeme gelebilir.