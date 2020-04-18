Terazi – 20 Nisan Haftalık Burç Yorumu

20 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır.

Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. Bu Yeni Ay işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Evinize, ailenize ilişkin sorumluluklarınız hafta boyunca artabilir. Bu alanlarda düzen getirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Kontrollü değişim dönemi sizler için. Bu hafta Merkür ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. Aile bireylerinizle veya evde birlikte yaşadığınız kimselerle fikir tartışmalarından uzak durmakta yarar var, kriz yaratan taraf yerine kriz çözücü tarafta olmaya özen göstermeli, kişiliğiniz, kimliğiniz sizi siz yapan değerleri acımasızca bu hafta eleştirmemeye özen gösterin, kendinize haksızlık yapmayın. Aile içi ilişkilerde sert kelimeler kullanmamaya, kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterin. Para konusunda anlaşmalar yapabilir, finansal konularda başarılı kararlar verebileceğiniz bir hafta olacak sizler için. Para, finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı olduğuna işaret etmekte. Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için.