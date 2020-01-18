Terazi – 20 Ocak Haftalık Burç Yorumu

20 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek ve bu Yeni Ay’a Uranüs’ün sert etkisi olacak. Önümüzdeki 10 günlük süreçte sizin için havada aşk kokusu var! Birliktelikleri olanlar partnerleri ile oldukça romantik dakikalar geçirebilecekler. Yalnızlar ise çok daha kolay flört edebilecekleri kişilerle tanışabilecekler. Özellikle sosyal çevrenizin de desteği ile yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu Yeni Ay’da çalışmalar yapabilirler. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir.

Hayatınızda kimse yoksa gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evliyseniz şayet, eşiniz de size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer hamilelikle ilgili bir beklentiniz varsa, bu Yeni Ay zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer işiniz sahne, sanat odaklı bir işse, ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Eğer özel hayatınıza ilişkin bir takım kararlar verme arifesindeyseniz, olumlu veya olumsuz bir zamanın geçmesini bekleyin. Bu Yeni Ay ile yeni başlayan projeleriniz varsa, üzerinden yeniden geçmeniz gerekecek! Yaratıcı projeleriniz için biraz zaman ve para harcamanız gerekebilir. Eğer çocuğunuz varsa, onun geleceği ile ilgili planlarınızda da değişikliğe gidebilirsiniz. Yeni Ay ile biraz libidonuz artabilir, özel hayatınızda istikrarı oturtmakta zorlanabilirsiniz. Özgürlük ve bir ilişki içinde olmanın sorgulaması ya da özgürlük ve çocuk sahibi olmanın sorgulaması gibi konular kafanıza takılabilir. Hayatınız özgürlükler ve diğer isteklerinizle ilgili bir sorgulama içinde de geçebilir.