Terazi – 20 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

20 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Yengeç burcunda Yeni Ay var hem de Güneş artık Aslan burcuna geçiş yapıyor. Yengeç burcundaki Yeni Ay ile birlikte iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır.

İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır. Yeni Ay zamanı Güneş ile Satürn arasında zorlu bir görünüm olacak. Aileyi ilgilendiren konularda, yaşadığınız alanda ve ortaklıklarınız ve partner ilişkilerinizde zorlanma, engel, gereksiz öfke patlamaları, gerginlikler, kibir ve ukalalık yüzünden sorunlar söz konusu olabilir. Bu dönem partner ilişkileriniz makaslanabilir, gerginlikler, soğukluklar, mesafe gibi durumlar söz konusu olabilir. Aile içinde ise sağlık sorunları, baba ile ilgili problemler veya alım satım işleriniz varsa gecikmeler söz konusu olabilir. Yeni Ay’ın ardından Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, sosyal çevrenizde ciddi bir hareketlenme, yeni insanlar hayatınıza katılacak, tanışmalar gerçekleşecek, organizasyonlar, davetler, konserler, gündeme sık sık gelecektir. Oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor, dinlenmek pek yok sizlere! Hedeflerinize ulaşmak, isteklerinizi elde edebilmeniz için harika destekler alacaksınız. O la laa! Sizlerin adına şimdiden çok sevindim.