Terazi – 21 Ekim Haftalık Burç Yorumu

21 Ekim haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ve Neptün’ün etkileşimi ile başlıyoruz. iş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınızı kullanabileceğiniz işlere veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzu yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz. Eğer freelance olarak çalışıyorsanız, bu hafta oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek sizler için.

Bu hafta Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, maddi konular olacaktır. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilir veya gelirlerinizi nasıl arttırabileceğinizin yollarını arayabilirsiniz. Bazılarınız mesleki anlamda terfi veya maaş zammı ile karşılaşabilirler.

Ayrıca bu hafta gökyüzünün iki kötücülü olan Mars ve Satürn kavga halinde olacaklar. Aile, aile bireyleri ile ilişkiler, aile bireylerinin sağlığı veya sizin kendi sağlığınız, yapmak istedikleriniz, girişimleriniz ile ilgili kötü şansın yoğun olabileceği bir hafta. Bu hafta bu etkileşim ile işler ters gidebilecek, talihsizlikler söz konusu olabilir. Sinir stres bu hafta sizlerde tavan yapabilir, iç huzurunuzu ve dengenizi bulmanız da pek kolay olmayabilir.