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Terazi – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu

21 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 20, 2020
Terazi – 21 Eylül Haftalık Burç Yorumu
21 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek.

Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız;  iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Bir Check-Up’tan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Merkür'de bu hafta Akrep burcuna geçiş yapacak ileri – geri hareketi derken 2 aralığa kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile kafanızı, zihninizi nasıl daha iyi para kazanabilirim şeklinde saksıyı çalıştırmaya başlayacaksınız. Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir.

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