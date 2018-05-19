Terazi – 21 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

21 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş İkizler burcuna geçiyor ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda olacak. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. İş ve kariyer konusunda özellikle kadın figürlerle anlaşmak, iletişim kurmak oldukça zor olabilir. Bu hafta iş anlamında kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Kariyerinizde fazla katı, duygusuz tavırlar sizi duruma sokabilir. Esnek olabilmeyi öğrenmelisiniz. Merkür/Plüton etkileşimi ile de evinizde bir takım değişiklikler yapmayı hedefleyebilir, düşünebilir, planlayabilirsiniz. Gelecekle ile ilgili en yoğun kaygı ve endişeleri yaşayabileceğiniz bu hafta aile bireylerinizden de özellikle fikirsel anlamda destekler alabilirsiniz.