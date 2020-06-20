Terazi – 22 Haziran Haftalık Burç Yorumu

22 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Koç burcuna geçiş yapacak ve geri hareketi ileri hareketi derken 6 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinizde ilerleyecek olan Mars ilişkiler arenasında sizi adeta ateş topuna çevirebilecek, bu dönem ortağınızın veya partnerinizin her yaptığı sizin gözünüze batabilir, arıza çıkarmak için an kollayabilirsiniz. Lütfen sakinliğinizi korumaya çalışın.

Ortaklaşa yürüttüğünüz işleriniz var ise bu dönem mars etkisi ile işler süper hız kazanabilecek. Enerjinizi daha çok ortağınız, partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişilere yöneltmeye başlıyorsunuz. Başkalarından gelebilecek olan yardımları sakin bir şekilde kabul ettiğiniz takdirde yaşamınız çok daha kolay bir hal almaya başlayacak. Olası ilişkiler veya ortaklıklardaki sorunları dürüst ve açık bir şekilde ortaya koyup çözüm üretmek için harika bir süreç.