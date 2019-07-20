Terazi – 22 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

22 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş hem de Venüs Aslan burcuna geçiş yapacaklar. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca sosyal çevrenizde ciddi bir hareketlenme, yeni insanlar hayatınıza katılacak, tanışmalar gerçekleşecek, organizasyonlar, davetler, konserler, gündeme sık sık gelecektir. Oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor, dinlenmek pek yok sizlere!

Hedeflerinize ulaşmak, isteklerinizi elde edebilmeniz için harika destekler alacaksınız. O la laa! Sizlerin adına şimdiden çok sevindim. Bu hafta Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 21 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri oldukça sosyal, hareketli, dışa dönük bir süreç içine sokacak. Bu tarihe kadar türlü aktivitelere katılabilir, hatta sizde organize edebilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir. Arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. Bu süreç sosyal ve arkadaşlık ilişkilerini tamda sağlamlaştırmak için harika zamanlardır. Venüs, keyif, mutluluk, haz ile ilişkilendirilir. Arkadaşlarınızla tiyatro, sinema, moda, sergi gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Haydi bir güzel haber daha sizlere! Bu tarihe kadar iş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Sizleri sosyal ortamınızda daha da popüler bir hale getirebilecektir.