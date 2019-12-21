Terazi – 23 Aralık Haftalık Burç Yorumu

23 Aralık haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir.

Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak-satmak-kiralamak için de harika bir hafta olacak. Evinizde barış rüzgarları esmeye başlarken, sevdiğiniz kimselerle evinizde çok daha mutlu ve keyifli zamanlar geçirebileceksiniz. Tutulma zamanı gökyüzünde Jüpiter ile Uranüs arasında harika bir görünüm oluşacak. Bu ikili büyük fırsat ve şanslarla ilgilidir. Şansınızın açılacağı ve büyük fırsatlarla karşılaşacağınız konular; gayrimenkul, aile, krediler, borçlar, miras, burs, sponsorluk ile ilgili konular olacaktır.