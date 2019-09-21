Terazi – 23 Eylül Haftalık Burç Yorumu

23 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta hem Güneş Terazi burcuna geçecek hem de Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bir check uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir.

Bu hafta Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatıyla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Yeni Ay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Bu Yeni Ay zamanında kişiliğinizin öne çıkacağı durumlar sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat ortaklıklar, ilişkiler, anlaşmalı işleriniz ve evliliği ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partnerinizin ortağınızın ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayıp üzebilir ve bir dil yarasına sebep olabilir.