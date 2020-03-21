Terazi – 23 Mart Haftalık Burç Yorumu

23 Mart haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Yeni ay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu Yeni Ay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Yeni Ay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Yeni Ay’ın yöneticisi Mars, Plüton ile beraber olacak. Öncelikle bu hafta evinizde her türlü değişimi yapmak için harika bir hafta olacak. Hatta evinizin bir kısmını yıkıp yeniden yapılandırabilirsiniz, o derece! Ya da dekorasyonu tümden değiştirebilirsiniz, belki biraz daha koyu renklerin hakim olduğu yeni bir tarz yaratabilirsiniz. Ya da bu değişimi banyonuzda, tuvaletinizde de yapabilirsiniz. Ya da bir diğer ihtimal ise, aileniz içinde bir takım gizli konular veya konuşulmayan konular gündeme gelebilir. Aile içinde her ne kadar ilk etapta gergin bir ortam oluşacak olsa da kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. İkna gerektiren konularda oldukça başarılı olabileceksiniz.