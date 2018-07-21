Terazi – 23 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

23 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu haftanın en önemli gündem maddesi Kova burcunda meydana gelecek olan Marsyen Ay Tutulması olacak. Bu tutulma en çok size yarayacak belli ki! Tutulmanın odaklanacağı konular aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır.

Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer ki hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise bu tutulma zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne, sanat odaklı bir iş ise ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Eğer ki özel hayatınıza ilişkin bir takım kararlar verme arifesindeyseniz olumlu veya olumsuz bir zamanın geçmesini bekleyin. Özellikle de öfke ile kalkıp zararla oturmayın. Tabii ki çocuk sahibi olmakla ilgili de düşünceleriniz var ise yeniden sorgulamakta fayda var aslında. Bu isteğiniz ne kadar gerçek?

Bu tutulma ile yeni başlayan projeleriniz var ise üzerinden yeniden yeniden geçmeniz gerekecek! Biraz zaman ve para harcamanız gerebilir yaratıcı projeleriniz için. Eğer çocuğunuz var ise onun geleceği ile ilgili planlarınızda da değişikliğe gidebilirsiniz. Tutulma ile biraz libidonuz artabilir, özel hayatınızda istikrarı oturtmakta zorlanabilirsiniz. Özgürlük ve bir ilişki içinde olmanın sorgulaması, özgürlük ve çocuk sahibi olmanın sorgulaması. Hayatınız özgürlükler ve diğer isteklerinizle ilgili bir sorgulama için de de geçebilir.