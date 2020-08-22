Terazi – 24 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

24 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki gergin görünümle başlıyoruz. Mars ile Satürn’ün sert etkileşimi özellikle hem ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikle ilgili konular hem de kariyerinizi ilgilendiren konular kriz, problem, kötü şans, sıkıntı, dert, tasa, ayrılık, engel gibi durumlar söz konusu.

İkili ilişkilerde olası sorunları gereksiz yere büyütmemeye özen gösterin, işinizde üstlerinizle sert tartışmalardan kaçınmakta yarar var. Venüs ile Plüton etkileşimi ile iş ve kariyer anlamında ani gelişen durumlar söz konusu. Eğer aklınızı kullanabilirseniz bu hafta iş ile ilgili bir krizi kendi yararınıza dönüştürebilir, karlı çıkabilirsiniz. Venüs ile Neptün arasında ise uyumlu bir görünüm olacak. Birlikte çalıştığınız kişilerle yardımlaşma önemli olacak. Yardım beklediğiniz her türlü konuda destek bulabileceksiniz. Sağlıkla ilgili de sizler için oldukça şifalı bir hafta olacak, her türlü derdinize çare bulabileceksiniz.