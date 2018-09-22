Terazi – 24 Eylül Haftalık Burç Yorumu

24 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Koç burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır.

Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Dolunay sürecinde Şiron, Merkür, Satürn arasında da zorlu bir görünüm meydana gelecek. Kendinizi ifade ederken kullandığınız kelimelere dikkat edin! Farkında olmadan çevrenizdeki insanları yaralayabilirsiniz.

Hafta boyunca yeni eğitimlere başlamak, yeni bir şeyler öğrenmek, kurslara ve seminerlere katılmak için gökyüzü oldukça uygun. Yalnız aile içinde huzur ve güven bu hafta pek yok gibi. Duygusal gerilimler yaşanabilir, pek de hoşunuza gitmeyecek kurallar gelebilir aile tarafından. Ailede yaşlı kişilerin sağlığı ile yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eve ve aileye ait sorumluluklar artabilir hafta boyunca.