Terazi – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs sert kombinasyonu özellikle uzak yerlerde ilişkisi olanlar için zorlayıcı olabilir. Hayal kırıklığı, yanlışlıklar yüzünden umduğunu bulmakta zorlanmalarda söz konusu olabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplanmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın.