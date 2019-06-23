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Terazi – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu

24 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 23, 2019
Terazi – 24 Haziran Haftalık Burç Yorumu
24 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün/Venüs sert kombinasyonu özellikle uzak yerlerde ilişkisi olanlar için zorlayıcı olabilir. Hayal kırıklığı, yanlışlıklar yüzünden umduğunu bulmakta zorlanmalarda söz konusu olabilir.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplanmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Aşkta hayal kırıklığı
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