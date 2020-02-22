Terazi – 24 Şubat Haftalık Burç Yorumu

24 Şubat haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Balık burcundaki Yeni Ay ile başlıyoruz. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına.

Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Bu hafta Venüs ile Plüton arasında da gergin bir görünüm oluşacak. Evinizde, ailenizle ilişkilerinizde takıntılı davranışlardan uzak durmanızda yarar var. Bu hafta ev içinde boya, badana gibi işlere girişmek için pek de uygun bir zaman değil. Ailenize ya da birlikte yaşadığınız kişiye karşı baskı kurmayın, davranışlarınız biraz daha yumuşak ve sabırlı olmasına özen göstermenizde yarar var. Yalnız bu hafta aileniz ve partneriniz arasında kalabilir, dengeleri kurmakta da zorlanabilirsiniz.