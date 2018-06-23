Terazi – 25 Haziran Haftalık Burç Yorumu

25 Haziran haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars'ın geri hareketinin etkileri ile başlıyoruz arkadaşlar, 28 Ağustos’a kadarda devam edecek. 5. evinde geri gidecek aşk, çocuklar ve hobilerinizi ilgilendiren alanda. Bu süreçte yalnız olanlar olası başlayacakları yeni ilişkileri biraz problematik olabilir, ilişki bir türlü kendini gösteremeyebilir, ilerlemeyebilir veya ilişkide cinsel anlamda bir takım problemler nüks edebilir.

Olası diğer bir senaryoda eski sevgilinin peşi sıra hortlamasıdır, ama unutmamak gerekir ki Retro zamanı gelen bir sevgiliye pek güven olmaz ve geldiği gibi gidebilir de, adımları dikkatli atmakta yarar var. Retro dizayn yaratıcı çalışmalar yapmak için harika bir süreçtir, yaratıcılığınız tavan yapabilir. Bu geri gidiş döneminde ilişkilerinizde korunmaya özen gösterin, özellikle sürekli ilişkileri olmayanlar için söylüyorum, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla uğraşabilme ihtimaliniz olduğunu gökyüzü fısıldamakta. Ve gelelim biraz da çocuklarla ilgili konulara, çocuk sahibi olanlar onların bu süreçte daha sık hasta olduklarına tanık olabilirler veya daha içe kapanmaya başladıklarını görebilirler, çocuklarınız biraz daha sinsice hareket etme eğilimine girebilirler. Bu dönemde özellikle eğlenceli normalde karlı gibi görünen işlere girişirken dikkat edin, umduğunuzu bulmakta zorlanabilirsiniz. Yaratıcı, ilham gerektiren bir takım işlerde çalışıyorsanız eğer bir süreliğine kendinizi bataklığa saplanmış hissedebilirsiniz. Dert etmeyin ve panik yapmayın.

Merkür de bu hafta Aslan burcuna geçiş yapacak ve 6 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplanmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz, tadını çıkarmaya bakın. Bu hafta son olarak Oğlak burcunda Dolunay meydana gelecek arkadaşlar. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir. Bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Dolunay gergin etkilere sahip olacağı için komşularınızla veya aile içi ilişkilerde gerginliklerden kaçınmakta yarar var.