Terazi – 25 Kasım Haftalık Burç Yorumu

25 Kasım haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi, yuvanızı güzelleştirmek adına adımlar atabilir, aile içinde küslükleri sona erdirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı daha da güzel hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu süreç ev almak, ev değiştirmek, ev kiralamak, araba almak veya arabanızı değiştirmek için de koşullar çok uygun olacaktır.

Bu hafta 4. Derece Yay burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin 3. evinde gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı e-ticaret sitesi açmak, internet üzerinden bir takım ticari girişimlerde bulunmak için de oldukça uygundur. Eğer bir seyahate çıkacak olursanız bu kuvvetle muhtemel yurt dışı seyahati olabilİr ya da uzun vadede ki seyahat planlarınız için en azından bu Yeni Ay dönemi pasaport ve vize işlemlerinizi halledebilirsiniz.