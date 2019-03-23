Terazi – 25 Mart Haftalık Burç Yorumu

25 Mart haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 20 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs özellikle iş ve çalışma ortamınızda daha popüler olmanızı sağlarken bir yandan yaptığınız işlerden daha da keyif almanızı, iş ortamınızda keyifli bir sürecin başladığına işaret etmekte.

İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler. Eğer yalnız iseniz iş arkadaşlarınızla veya iş vasıtası ile tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Yalnız günlük yapılması gereken rutin işlerden kaçmamalı, tembelliğin rahatlatıcı kollarına kendinizi atmamalısınız. Sağlık konusunda ise ayaklar, yumurtalıklar, cinsel organlar, boğazınızda dikkat etmenizde fayda vardır. Diyete ve spora başlamak için de harika bir dönemdir.

Bu hafta Mars da İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars uzun mesafeli yolculuklara çıkmanız için gerekli motivasyon ve koşulları sağlayacaktır sizlere. (Bu seyahatler yurt dışına da olabilir) Eğitim, hukuk gibi konularda daha çok çaba ve enerji sarf etmeniz gerekebilir, bu konularla ilgili bazı kararsızlıklarla ve stresle mücadele edebilirsiniz.