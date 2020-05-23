Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Terazi – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

25 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mayıs 23, 2020
Terazi – 25 Mayıs Haftalık Burç Yorumu
25 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Yengeç burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 5 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Yengeç burcuna geçişi ile birlikte iş ve kariyerinize ilişkin konularda bilgi alışverişlerinizde artış, iş ve kariyerinize ilişkin konularda önemli bazı kararlar vermenize neden olabilir.

Bazılarınız bu süreçte yeni iş görüşmelerine gidebilir, yeni kişilerle tanışabilir, bir araya gelebilirsiniz. Fakat bu konularla ilgili özellikle vereceğiniz kararlar daha çok duygusal olabilir. Fikirleriniz ve düşünceleriniz ile patronlarınızın gözüne girebilirsiniz. Kendi işinizi yapıyor iseniz bu dönem aklınıza oldukça zekice yeni projeler gündeme gelebilir ve bunları hemen uygulamaya sokabilirsiniz. Kariyeriniz ile ilgili alacağınız kararlar sizleri yanıltmayacaktır. İşinizde uzmanlaşmak için araştırmalar yapabilir, eğitimler alabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Merkür Yengeç burcunda: Duygusal iletişim dönemi başlıyor
Dinçer Güner ile Astrologlar arasında: Paradan pandemiye her şey…
İkizler burcunda Yeni Ay’ın etkileri neler olacak?