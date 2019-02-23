Terazi – 25 Şubat Haftalık Burç Yorumu

25 Şubat haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs/Uranüs etkileşimi ile de eğer ki yalnızsanız sürpriz, beklenmedik ve aniden bir aşk söz konusu olabilir. Bu hafta risk almaya daha eğilimli ve özelikle ikili ilişkilerde özgürlük, rahat etmek isteme teması da çok ön planda olabilir.

Akabinde Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız. Daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz, yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler. Venüs’ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır, fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz, bu yüzden de minik arızalar çıkabilir flört edebileceğiniz kişilerle. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var. Venüs 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek.