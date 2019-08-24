Terazi – 26 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

26 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli gökyüzündeki Mars ile Uranüs arasındaki etkileşim ile geçecek. Beklenmedik, aniden ortaya çıkan sürpriz bir ödeme, borç, finansal bir krize işaret edebilir. Veya para konuları yüzünden birileri ile sağlam bir tartışma içine girmeniz gerekebilir. Bankacınız veya muhasebecinizin yaptığı bir hatadan dolayı faturası size ağır bir şekilde çıkabilir. Kısacası bu dönemde maddi olarak kontroller sizde pek olmayabilir.

Enerjinizi krediler, borçlar, ev, aile, yaşamınızı düzene sokma ile ilgili konulara kanalize edebilirsiniz. Ev almak, satmak, toprak, arsa gibi işlerle ilgilenmek, olası sorunları çözmek için uygun bir hafta. Hafta boyunca belki de dostlarınızın, arkadaşlarınızın yönlendirmesi ile parasal bir konuda korkusuzca risk alabileceksiniz. Sizi saran korkularınız, endişeleriniz her ne varsa onların üstesinden de rahatlıkla gelebileceksiniz.

Bu hafta Merkür, Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim hayatınızda biraz geri planda kalır ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır. Hayatı sorgulayabilir, hangi yöne doğru gideceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun olası en iyi yanı gelecekle ilgili bir takım planlar yapmaktır aslında, hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınıza dair planlar yapmaktır. Düşündüklerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilir, çekinebilirsiniz. Fakat bunu yapmaz iseniz kazanan siz olursunuz. Bilinç altı, rüyalar, psikoloji gibi konuları araştırabilir, okuyabilirsiniz. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak bu. Kendinizi çok da fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz bu süreçte.

Bu hafta işin içinde 5 gezegenin başakta olduğu bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay 12. evinizde meydana geliyor; korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir.