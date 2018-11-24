Terazi – 26 Kasım Haftalık Burç Yorumu

26 Kasım haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Jüpiter'in birlikteliği ile başlıyoruz. Eğitimler ve sınavlar konusunda harika şans ve fırsatlar olacak. Önemli bir takım sınavlarınız, mülakatlarınız var ise başarılı geçecektir. Hafta boyunca aynı şekilde satış ve pazarlama ile ilgili konularda da oldukça şanslı bir hafta olacak sizin için.

İstediğiniz şeyi rahatlıkla pazarlayabileceksiniz. Birbirinden keyifli seyahatlerde organize edebilirsiniz. Bu hafta Venüs Akrep burcuna geçecek ve 7 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Finansal konular gündemde olmaya başlayacak, evet kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz. Fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok giyim, kuşam, süs..vb konular üzerine olacaktır. Finansal anlamda şanslı, fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat!