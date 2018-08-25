Terazi – 27 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

27 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Para, finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı olduğuna işaret etmektedir. Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için. Jüpiter desteği ile sürpriz bir iş desteği, iş fırsatı sunulabilir size ama şartlar yeteri kadar olgunlaşmamış olabilir.

Maddi anlamda daha da rahat nefes almanızı sağlayacak bir teklif olabilir. Bu hafta ticarete atılmak, kendi işinizi kurmak için de uygun bir haftadır. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim gündeminizde yer alacak sık sık. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz.