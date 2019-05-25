Terazi – 27 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

27 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Merkür ile Neptün arasındaki sert kontak ile başlıyoruz. Bu hafta bilgi hataları, iletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir.

Venüs ile Satürn arasında da olumlu bir görünüm oluşacak. Para anlamında gücünüzü toparlayabileceğiniz, özellikle aradığınız bir borç, ihtiyacınız olan bir kredi gibi finansal anlamda çözmeniz gereken bir sorun var ise bu hafta bunları halledebileceksiniz. Geleceğe yönelik hedeflerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak, yeni hedefler belirlemek için oldukça uygun bir hafta. Kendinizde harekete geçebilecek gücü rahatlıkla bulabileceksiniz. Evinizde bir şeyleri düzenlemek, değiştirmek, aile içinde bir şeyleri düzene sokmak içinde destekleyici etkiler var.