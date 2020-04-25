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Terazi – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu

27 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 25, 2020
Terazi – 27 Nisan Haftalık Burç Yorumu
27 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 12 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Risk içeren yatırımlardan uzak durmakta fayda var. Kredi için bankaları araştırabilirsiniz. Miras, burs, prim, vergi gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir bu tarihe kadar.

Ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz kazançları arttırmaya yönelik fikirler koyabilirsiniz ortaya. Zihnen yoğun bir hafta sizleri bekliyor, sürekli bir şekilde bir şeyleri planlayarak ve organize ederek geçirmeniz gerekebilir. Tabii iletişim gezegeninin kriz alanında yer alması, bu dönem iletişimde krizlerini de yönetmeniz anlamına geliyor. Bazen kendinizi bir çatışmanın içinde bulabilir, kendinizi ifade etmeye çalışırken ister istemez yorulduğunuzu görebilirsiniz. Sağlık olarak sinir sisteminize ve tansiyonunuz dikkat etmenizde fayda var bu süreçte. Merak duygunuz daha çok bilinmeyen, gizemli, farklı konulara kayabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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