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Terazi – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu

27 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 25, 2020
Terazi – 27 Ocak Haftalık Burç Yorumu
27 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Neptün etkileşimi ile trafikte dikkat etmenizde yarar var, aracınızın benzin-yakıt deposu ile ilgili sıkıntılar oluşabilir. İş ile ilgili önemli evrakları, notları doğru yere koyduğunuza emin olun, onu bunu unutmayın sonra üzülebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla, yakın çevrenizdeki kişilerle gereksiz muhabbetler üzerine tartışmalardan kaçınmanızda yarar var.

Bu hafta Venüs ve Neptün birlikte hareket edecekler. Venüs-Neptün etkileşimi ile iş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınızı kullanabileceğiniz veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzu yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz. Serbest olarak çalışıyorsanız eğer, bu hafta oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek sizler için. İş konusunda karşılıksız harika destekler ve yardımlar alabileceksiniz. İş ortamınızda, aranızın limoni olduğu bir arkadaşınız varsa bu aralar barışmak, ortamı yumuşatmak için harika!  Yeni yaratıcı işler peşinde koşabilirsiniz. İş konusunda belki de son dönemin en bereketli zamanları içinde olabilirsiniz. Yalnız hafta boyunca iştahınız oldukça yerinde olabilir, özellikle şekerli gıdalar, pastalar, kekler, baklavaları fazla kaçırabilirsiniz aman dikkat.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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