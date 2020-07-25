Terazi – 27 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

27 Temmuz haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Venüs ile Neptün'ün sert etkileşimi ile başlıyoruz. Neptün ve Venüs’ün sert kombinasyonu özellikle uzak yerlerde ilişkisi olanlar için zorlayıcı olabilir, hayal kırıklığı, yanlışlıklar yüzünden umduğunu bulmakta zorlanmalarda söz konusu olabilir.

Merkür ile Plüton arasında da zorlu bir görünüm olacak. İş hayatınızdaki beklediğiniz bir takım değişikliklerin olması için fazlaca kasabilir, stres yaşayabilirsiniz. Bu beklediğiniz bir iş haberini yüzünden olabilir. Bir türlü gelmek bilmeyen, yöneticinizden beklediğiniz bir haberle ilgili olabilir. Bunun yanı sıra yaşadığınız yer ve yuva da bu stresten nasibini alacağa benziyor. Aile içinde minik bir sağlık durumu atlatılabilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda stres ve baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi, çok daha fazla efor ve enerji sarf etmeniz gereken konular ortaya çıkabilir. Hayatınızda bir çok şeyi aynı anda kontrol altına çalışmaktan yorulabilirsiniz. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konulardaki gerginlik ikili ilişkilerinize yansıyabilir. Özgürlük ihtiyacınız bu hafta daha da çok artabilir, risk almaya çok daha meyilli olabilirsiniz. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda da aynı şekilde daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Bu hafta hayatınızda bir çok alana meydan okurmuşçasına yaklaşabilirsiniz. İş kariyer, ev, yuva,aile, ortaklık, evlilik ile ilgili konular oldukça stres altında. Beklenmedik, sürpriz ani değişimlerin eşiğinde olacaktır.